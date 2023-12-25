Состоявшиеся выборы были признаны международными наблюдателями нечестными.

В столице Сербии Белграде проходят многотысячные протесты. Люди вышли на улицы, требуя отменить результаты парламентских и местных выборов, которые прошли неделю назад.

Об этом пишет Reuters. Отмечается, что выборы в Сербии были признаны международными наблюдателями нечестными.

Источник агенства сообщил, что полиция применила по протестующим перцовый баллончик. Это произошло после того, как люди попытались прорваться к столичной ратуше, где расположена местная избирательная комиссия. В здании разбиты окна.

Представители оппозиционной коалциии "Сербия против насилия" Срджан Миливоевич и Владимир Обрадович пытались открыть дверь мэрии, однако попасть внутрь не смогли. В это время их активно поддерживали протестующие, скандируя "заходите, заходите" и "не сдавайтесь".

Еще один представитель "Сербии против насилия" Мариника Тепич объявила голодовку с момента выборов, требуя отмены результатов голосования.

Отмечается, что полиция оттеснила протестующих от здания ратуши. В СМИ уже появляются кадры разгонов людей, также сообщается о задержаниях.

Выборы в Сербии

На прошлой неделе в Сербии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия президента страны Александра Вучича. Правящая "Сербская прогрессивная партия" набрала 46,72% голосов избирателей.

Позже Международная мониторинговая миссия заявила, что партия имела несправедливое преимущество. Это обусловлено предвзятостью СМИ, ненадлежащему влиянию президента Сербии и нарушениям во время выборов. В частности, имел место подкуп избирателей. В свою очередь Вучич утверждает, что выборы были честными.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" занял на выборах второе место. Ее поддержали 23,56% избирателей.

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