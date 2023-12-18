Демонстранты не согласны с результатами выборов.

На выходных в Сербии прошли парламентские выборы, на которых, по предварительным данным, победила партия президента Александра Вучича. Правящая Сербская прогрессивная партия набрала 46,5% голосов.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения: несправедливую конкуренцию, предвзятость медиа и подкуп избирателей. На демонстрацию в знак несогласия с результатами вышли сторонники оппозиционного прозападного блока.

В Белграде 18 декабря стартовал митинг протеста, организованный оппозиционной коалицией "Сербия против насилия". Участники митинга выступили перед зданием Ассамблеи Белграда, после чего направились к Республиканской избирательной комиссии (РИК). Они обещают предоставить доказательства нарушений на парламентских выборах, сообщает N1.

Член РИК Сербии Йован Раджич заявил, что легитимность и законность избирательного процесса нарушены обработкой голосов и деятельностью правящей коалиции. Он обвинил власти в "карусельных" голосованиях и привел в пример случаи высадки целых автобусов "избирателей" на участках под охраной. Он объявил о намерении обратиться в РИК с требованием об отмене результатов, подчеркнув, что произошедшее является не реальными выборами, а имитацией.

Кандидат в мэры Белграда от коалиции "Сербия против насилия" Владимир Обрадович заявил, что он не признает результаты выборов в столице, и утверждает, что они были "украдены".

"Мы не можем принять результаты выборов в Белграде, вы все были свидетелями многочисленных нарушений", - отметил Обрадович, добавив, что участники коалиции подадут доказательства в РИК и ждут отмены выборов.

Ситуация в Сербии

В Сербии зарегистрировали филиал Российской общественной организации "Другая Украина", которую после обмена в РФ создал обвиняемый в госизмене бывший украинский политик Виктор Медведчук. Об этом сообщают журналисты "Схем" (Радио Свобода).

Руководителем подразделения организации стал кандидат в депутаты парламента Сербии Драган Станоевич, который публично поддерживает российскую агрессию.

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