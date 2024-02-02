Также сенаторы хотят восстановить визовый режим для граждан Венгрии.

Белый дом должен рассмотреть возможность введения санкций против Венгрии. Такое мнение высказали сразу несколько сенаторов Конгресса США включительно с главой Комитета по международным отношениям Беном Кардином, пишет Bloomberg.

По его словам, действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является "наименее надежным" союзником НАТО, который вызывает растущее возмущение среди партнеров. Кардин в частности осудил затягивание Орбаном выделения макрофинансовой помощи Украины от Европейского Союза, а также промедление с одобрением вступления Швеции в НАТО.

Учитывая это, по мнению Кардина, Белому дому следует взвесить возможность введения санкций и отмены безвизового режима для граждан Венгрии.

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Двое других сенаторов - демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис — заявили, что Орбан рискует "безвозвратно испортить" отношения Венгрии с США и НАТО, если он не поспособствует вступлению Швеции в военный альянс.

Bloomberg отмечает, что эти упреки со стороны Вашингтона усиливают европейское недовольство Орбаном, который поставил под сомнение обязательство Запада защитить Украину от вторжения России и поддерживал связи с Москвой.

Все трое сенаторов отметили в совместном заявлении, что из-за бездействия Венгрии по принятию Швеции в НАТО "и время, и терпение на исходе".

Внешняя политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, 1 февраля Совет ЕС одобрил выделение Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Длительное время это решение блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Но угрозами и уступками другие лидеры ЕС смогли его убедить на этот раз.

После того, как в январе Турция дала свое согласие на присоединение Швеции к НАТО, Венгрия осталась единственной страной альянса, которая до сих пор не приняла такого решения. На прошлой неделе Орбан пригласил премьер-министра Швеции в Будапешт, чтобы тот рассказал венгерскому руководителю, почему он должен дать согласие на присоединение Швеции к альянсу.

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