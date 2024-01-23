Турция также обещает рассмотреть заявку Швеции на вступление в альянс.

Если вы хотите вступить в НАТО, приходите и поговорите со мной - это последнее послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана своему шведскому коллеге.

"Сегодня я отправил письмо-приглашение премьер-министру Ульфу Кристерссону для визита в Венгрию с целью переговоров о вступлении Швеции в НАТО", - написал сегодня Орбан в Твиттере.

Заявления Орбана прозвучали на фоне растущих признаков того, что Швеция, возможно, пытается убедить двух последних противников альянса - Венгрию и Турцию - спустя 20 месяцев после того, как она подала заявку на вступление в НАТО и нарушает свою многовековую традицию нейтралитета благодаря войне России против Украины.

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Офис Кристерссона не сразу отреагировал на приглашение Орбана.

Разблокирование вступления Швеции в НАТО

В понедельник Турция дала понять, что также готова одобрить членство Стокгольма. Высокопоставленный чиновник подтвердил, что партия ПСР президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая вместе со своим националистическим союзником имеет большинство в парламенте, будет добиваться одобрения законодательного собрания для ратификации заявки Швеции.

Этот шаг Турции оказывает давление на Венгрию, которая неоднократно заверяла шведских чиновников, что она не будет последней в альянсе, одобрившей предложение Швеции.

Венгрия жалуется на критику со стороны Швеции состояния ее демократии. Турция, которая потребовала от Швеции более жестких действий против диссидентов правительства Эрдогана, также просила Вашингтон одобрить продажу истребителей F-16.

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