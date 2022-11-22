Она не сможет быть спонсором и партнером многих мероприятий и, таким образом, потеряет ключевой элемент влияния на зарубежные элиты.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил негативный эффект для России статуса страны-террориста.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, что 23 ноября Европейский парламент рассмотрит резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма, как могут проголосовать наши партнеры, кто может саботировать голосование и что это решение будет означать для РФ.

"Партнеры примут абсолютно проукраинское решение. То есть, Россия будет названа страной-террористом, это важно", - отметил Подоляк.

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По его словам, статус страны-террориста на РФ скажется репутационно, ведь Россия не сможет быть спонсором и партнером многих мероприятий и, таким образом, потеряет ключевой элемент влиянию на зарубежные элиты.

"Это репутационно крайне негативно будет отражаться на Российской Федерации, потому что такая страна, которая является страной-террористом, не сможет быть спонсором, например, культурных, спортивных, политических мероприятий. А для России это ключевой инструмент влияния на чужие элиты. Они постоянно были спонсорами каких-то международных федераций. Этого не будет. Это будет маркером для других государств, что со страной-террористом репутационно вообще не надо иметь никаких отношений. И это будет касаться не только Европы", - подчеркнул советник.

Он отметил, что стран, которые не поддерживают позицию о признании РФ страной-террористом, очень мало, поэтому это не окажет влияния на общий процесс на всех международных площадках.

"А кто не поддержит эту позицию? В Европе не так много стран, которые могут или воздержаться или проголосовать против резолюции, таких очень мало. И это не влияет на результат и Европарламента, и в принципе. Это будет процесс, который будет идти на всех международных площадках, с точки зрения правильной юридической дефиниции в отношении РФ, это страна-террорист, страна спонсор терроризма", - добавил Подоляк.

Признание России страной-террористом

Как сообщал УНИАН, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины", в которой впервые признала российский режим террористическим.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

26 октября Сенат Польши признал власти РФ террористическим режимом.

17 ноября депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что политические группы ЕП согласовали проект резолюции о признании РФ страной-спонсором терроризма.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал по ее агрессии.

Все 30 стран НАТО поддержали предложения украинской делегации к соответствующей резолюции ПА НАТО.

Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО.

В ней учтены пожелания украинской делегации: увеличение поставок Украине вооружения; разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО; создание механизма взимания репараций с РФ за причиненный ущерб.

21 ноября президент Владимир Зеленский в своем видео обращении заявил, что мир должен признать Россию государством-террористом, потому что таковой она является.

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