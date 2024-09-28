В Самарской области РФ противники пустинского режима подорвали железную дорогу

В Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту, в результате чего движение поездов было приостановлено.

Как сообщают российские Телеграм-каналы, какое-то неизвестное устройство сработало около 13:30 на мосту в районе города Кинель. В результате взрыва были повреждены островки безопасности, а вот пути остались целыми.

Движение поездов по мосту временно приостановлено. На месте "бавовны" работают сотрудники правоохранительных органов.

Позже появились данные, что в результате происшествия повреждены две бетонных конструкции, которые держат железнодорожное полотно. По некоторым данным, во время взрыва по мосту ехал грузовой поезд, но он, к сожалению, не перевернулся.

Как прокомментировал журналист Денис Казанский, в результате "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу ж/д транспорта" в Самарской области РФ на ж/д мосту произошел "сильный хлопок", и поезда теперь не ходят.

"В переводе на нормальный человеческий язык с языка российских пропагандистов это означает, что мост кто-то подорвал", - отметил он.