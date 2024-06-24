В "Атеш" утверждают, что знают важную информацию о некоторых российских офицерах.

Партизанское движение "Атеш" разведало штаб войсковой части воздушно-космических сил РФ в Санкт-Петербурге.

Партизаны узнали, что в/ч 26934 была связана с ВКС России и занималась деятельностью, связанной с вертолетными подразделениями оккупантов, говорится в Telegram-канале "Атеш". "Координаты: 59.706401797986864, 30.37792226968436. Мы изучили специфику работы подразделения так и штаба. Особое внимание мы уделили офицерскому составу. Нам известно на каком автомобиле вы перемещаетесь, где проживаете и по каким маршрутам ходите", - поделились в движении.

Кроме того, партизаны показали фотографии, на которых запечатлен военный объект противника. На одном из снимков написано: "Запретная зона. Проход (проезд) запрещен (закрыт)".

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Партизаны "Атеш" уже не раз публиковали важную информацию насчет войны украинцев против россиян и совершали диверсии на вражеских объектах. В частности, в конце мая стало известно, что партизанское движение устроило диверсию на важном логистическом узле - в российском городе Ярославль.

Ранее партизаны получили секретную информацию насчет "начинки" российских кораблей, в том числе готовую техническую документацию обновленного прицела "УВ-450-01", который необходим не только для целеуказания, а и для наблюдения.

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