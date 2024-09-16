Россияне использовали эту базу для производства дронов и самодельных взрывных устройств, уточняет ведомство.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины из группы "Химик" утром 15 сентября, атаковали российскую военную базу в Сирии.

Как сообщает источник Kyiv Post в военной разведке, операция состоялась на юго-восточных окраинах Алеппо. Издание получило соответствующие кадры.

Журналисты отмечают, что на указанной базе российские войска изготавливали и тестировали ударные БПЛА.

"Кроме того, атакованная база использовалась россиянами для изготовления "камуфлированных самодельных взрывных устройств", боевые части которых хранились на позиции, которую атаковали спецназовцы ГУР", - сказано в материале.

На видео, снятом разведчиком, видно символику украинской военной разведки неподалеку от российской базы. Вскоре на российском объекте происходит взрыв с последующей детонацией боекомплекта. Также на видео показано взрывчатку, которая была предварительно заложена в помещении базы.

Работа ГУР за рубежом

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее заявил, что монополия в сфере бандитской деятельности российских частных военных компаний подходит к концу. Есть силы, которые могут ставить этих преступников на место. Он отказался подтверждать информацию о причастности ГУР к удару по позициям российских войск в Сирии.

"О Сирии мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Да, уважаемые СМИ сообщают, и источники сообщают. Но факт остается фактом - кто-то таки атаковал эту российскую базу в Сирии и есть соответствующие последствия поражения. Очевидно государство-агрессор должно нести ответственность за свои незаконные действия в разных уголках мира, а военные преступники должны быть наказаны", - подчеркнул Юсов.

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