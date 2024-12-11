Повторные президентские выборы состоятся в 2025 году.

В Румынии после того, как в первом туре президентских выборов победил пророссийский кандидат Келин Георгеску, и Конституционный суд аннулировал эти результаты голосования, проевропейские партии договорились быстро сформировать правительство, что потенциально позволит поддержать единого кандидата на повторных президентских выборах, которые состоятся в 2025 году, сообщает Reuters.

Отмечается, что социал-демократы, их нынешние партнеры по коалиции правоцентристские либералы, оппозиционный центристский Союз "Спаси Румынию" и партия этнических венгров "достигли твердого обязательства сформировать руководящее большинство".

"В ближайшие дни четыре партии и представители национальных меньшинств будут работать над общей программой управления, основанной на развитии и реформах, которая будет учитывать приоритеты румынских граждан", - говорится в совместном заявлении.

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Впрочем, предполагают аналитики, эти четыре партии часто имеют разногласия в политических вопросах, поэтому им будет трудно согласовать меры, необходимые для снижения крупнейшего дефицита бюджета ЕС на уровне 8% экономического производства.

Партии также заявили, что рассматривают возможность поддержки единого проевропейского кандидата на предстоящих президентских выборах, "чтобы увеличить свои шансы на победу против волны поддержки ультранационалистов".

Пока неизвестно, позволят ли снова баллотироваться на пост президента Георгеску, поскольку прокуратура расследует его кампанию, пишет издание.

Что известно о выборах-2024 в Румынии

В 2024 году в Румынии состоялись и первый тур президентских выборов, и выборы в парламент. В первом туре президентских выборов 25 ноября победу одержал 62-летний праворадикал Георгеску, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и утверждает, что за войной в Украине стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс.

Между тем прозападные кандидаты Елена Ласкони и Марчел Чолаку набрали примерно 19 процентов голосов избирателей.

Второй тур голосования был запланирован на 8 декабря, однако Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура, поскольку появилась информация, что кампания Георгеску стала результатом организованной манипуляции за пределами Румынии. Дата повторных выборов еще не назначена, ее будет выбирать уже новое правительство.

Также в Румынии 1 декабря состоялись выборы в парламент. Больше всего мест на них получили правящие левые социал-демократы. Новый парламент приступит к исполнению обязанностей 21 декабря.

Действующий президент Клаус Йоханнис останется в должности до присяги нового президента.

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