Решение должно быть принято в понедельник.

Конституционный суд Румынии отложил принятие решения о признании результатов выборов президента страны. Об этом сообщает G4Media.ro.

Отмечается, что решение будет объявлено в понедельник, 2 декабря в 17:00.

Издание напоминает, что накануне Суд поручил пересчитать все бюллетени первого тура президентских выборов. Впоследствии в ЦИК Румынии сообщили, что повторные выборы могут состояться 15 декабря, а второй тур - 29 декабря.

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Как известно, кандидат от консерваторов Кристиан Терхес обратился в суд с просьбой аннулировать результаты голосования. При этом в правительстве заявили, что имеют доказательства вмешательства в кампанию со стороны враждебных субъектов.

Выборы президента Румынии - последние новости

Как известно, первый тур президентских выборов в Румынии может быть проведен повторно. При этом по результатам, объявленным ЦИК страны, победителем первого тура стал 62-летний праворадикал Келин Георгеску, который поддерживает режим российского диктатора Владимира Путина и утверждает, что за войной в Украине стоит "империалистический" военно-промышленный комплекс.

В свою очередь прозападные кандидаты, Елена Ласкони и Марчел Чолаку набрали около 19 процентов голосов избирателей, впрочем, во второй тур попала именно Ласкони.

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