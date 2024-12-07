Йоханнис заверил, что не планирует становиться премьер-министром.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что будет оставаться на посту до избрания своего преемника. До этого Конституционный суд страны аннулировал результаты первого тура президентских выборов, на которых победил кандидат Калин Джорджеску с пророссийской репутацией. Об этом сообщает Digi 24.

Политик рассказал, что покинет пост, "когда новый президент примет присягу". Также он заверил, что не планирует становиться премьер-министром.

"До последнего дня я буду работать за демократическую, свободную, современную, безопасную, европейскую Румынию. Румыния является стабильной, безопасной и крепкой страной", - сказал он.

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Ожидается, что Йоханнис, срок полномочий которого должен был закончиться 21 декабря, назначит премьер-министра, чтобы начать формирование правительства от парламента, избранного 1 декабря. По его словам, новое правительство выберет дату новых выборов.

Выборы в Румынии - подробности

По результатам выборов в Румынии, которые объявила ЦИК страны, победителем первого тура выборов стал праворадикал Келин Георгеску. Он известен тем, что поддерживает режим президента РФ Владимира Путина, а также заявлял, что за войной в Украине стоит якобы "империалистический" военно-промышленный комплекс.

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