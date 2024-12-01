На прошлой неделе Европу всколыхнула сенсация на президентских выборах в той же Румынии.

После сенсационного первого тура президентских выборов в Румынии состоялись выборы в парламент. По данным экзит-полов, лидирует правящая Социал-демократическая партия (СДП), сообщает "Радио Свобода".

Так, опрос на выходе с избирательных участков, проведенный агентством CURS, дает СДП 26% голосов избирателей. Ультраправый "Альянс за единство румын" набирает 19%. Либеральная партия (коалиционный партнер СДП) получила 15%. Столько же набирает правоцентристский Союз "Спасайте Румынию".

Вместе с тем эксперты напоминают, что на прошлой неделе экзит-полы так же не показали неожиданный "прорыв" ультраправого кандидата, который получил лидерство в первом туре президентских выборов. Также экзит-полы не учитывают голоса диаспоры, которые могут существенно повлиять на итоговый результат.

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Как отмечает "Радио Свобода", парламентские выборы в Румынии прошли без серьезных нарушений.

Сенсация на президентских выборах в Румынии

Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Румынии состоялся первый тур президентских выборах, на котором произошла сенсация: больше всего голосов получил ультраправый пророссийский кандидат, который по всем опросам считался аутсайдером.

Эта неожиданность настолько смутила румынское общество и власть, что суд обязал ЦИК пересчитать голоса избирателей. Также Верховный суд страны как раз рассматривает вопрос, не провести ли переголосование первого тура вообще.

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