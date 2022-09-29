В Госдуме РФ заявляют что украинцы якобы должны ответить за свои "преступления".

В России заговорили об экстрадиции командиров "Азова", которых недавно освободили из плена.

Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишут росСМИ.

По его словам, украинские герои якобы должны отвечать за свои "преступления" перед законом, "несмотря на то, в какой стране они находятся".

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"Освободили солдат - молодцы, пришлось обменять их на азовцев - значит, этот азовец должен быть экстрадирован с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - сказал он.

Володин утверждает, что главная задача при обменах пленными – это освобождение максимального количества российских военнослужащих.

Обмен пленными: что нужно знать

21 сентября из русского плена были освобождены 215 украинских воинов. 200 бойцов обменяли на обвиняемого в госизмене пророссийского нардепа и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. А на 55 пленных оккупантов обменяли "азовцев".

В частности, были освобождены пятеро командиров: заместитель командира "Азов" Святослав Паламар ("Калина"), командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега, командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"), старший офицер "Азова" Олег Хоменко и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский ("Волина").

Позже вице-премьер министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в плену противника всего находятся 2,5 тыс. украинцев.

По данным российской стороны, пленных украинцев больше - более 6 тыс. человек.

В ГУР заявили, что Украина не прекращает работу над тем, чтобы организовать новый обмен пленными с Россией по принципу "всех на всех".

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