Зеленский поговорил с Эрдоганом об обмене, ЗАЭС и псевдореферендумах России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередной телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский высоко оценил личную роль Эрдогана в организации недавнего обмена военнопленных и предоставлении убежища в Турции украинским командирам.

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В то же время турецкий президент заверил, что для освобожденных будут созданы все необходимые условия, равно как и для родственников, которые будут посещать их в Турции.

Также президент Украины поблагодарил Турцию за принципиальную позицию относительно непризнания псевдореферендумов, которые проводят оккупанты на захваченных украинских территориях. Он в очередной раз призвал мировое сообщество дать максимально жесткий ответ на действия России.

Также отмечена ключевую роль Турции в организации работы "зерновой инициативы", в рамках которой из украинских портов вышли уже 235 судов с 5,4 млн тонн агропродукции, предназначенной для стран Азии, Европы и Африки.

Стороны также выразили надежду на дальнейшую беспрепятственную работу зерновых коридоров.

Кроме того, Эрдоган выразил готовность содействовать международным усилиям по предотвращению ядерной угрозы в контексте ситуации на Запорожской АЭС.

Освобождение украинских пленных: что известно

21 сентября с российского плена освобождены 215 защитников Украины.

В частности, освобождены 5 командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Они находятся в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана и будут находиться там до конца войны. Сейчас они проходят медицинские осмотры.

В российском плену сейчас остаются около 800 военнослужащих полка "Азов", из них более 40 женщин, среди которых есть и беременные.