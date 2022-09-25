Агрессор удерживает 2,5 тысячи наших солдат и мирных жителей.

В российском плену находятся 2,5 тысячи украинцев. Среди них есть мирные жители и немало женщин. РФ не отпускает гражданских, хотя уже состоялось несколько обменов пленными.

Такой информацией поделилась вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью порталу BBC.

"Несколько тысяч. Мы говорим о 2,5 тысячах пленных. Люди остаются в плену, и хуже всего — там остаются гражданские. Уже несколько обменов подряд гражданских не отпускают. Надо задавать вопросы ребром и требовать отпускать гражданских. Гражданские должны быть возвращены, а не обменены. И среди них очень много женщин", — заявила Верещук.

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Вице-премьер отметила, что только на территории "Азовстали" находилась 131 женщина. Вернуть удалось лишь нескольких из них. Эти данные показывают, какое количество женщин все еще содержатся в России.

Верещук отметила, что с пленницами обходятся очень плохо — их бьют и пытают. По словам вице-премьера, мир не должен просто наблюдать за этим.

Обмен военнопленными — основные подробности

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 воинов. Среди них были пятеро командиров: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волина" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега.

Предводители сейчас находятся в Турции под протекторатом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Они останутся там до конца боевых действий, согласно договоренностям с Россией.

Домой также вернулись Екатерина Полищук ("Птичка") и беременные военнослужащие — Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия. А в МВД сообщили, что из российского плена удалось вытащить 118 военнослужащих Нацгвардии, 9 полицейских и 9 пограничников. С ними освободили и 10 иностранных военных, которые помогали боронить государство от российской агрессии.

Украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука, но предварительно с него взяли все необходимые показания. Теперь наше государство обсуждает возможность обмена в формате "всех на всех", о чем сообщил генпрокурор Андрей Костин.

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