По его словам, государство должно обеспечить им лечение и реабилитацию.

Освобождены недавно из российского плена украинские военные проходят медицинское восстановление, после чего их ждет длительный процесс реабилитации.

Об этом во время брифинге рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Говоря о недавно возвращенных из плена украинских военных, он отметил, что после освобождения их осмотрели медики и "абсолютно по каждому было заключение, что их надо срочно доставить в больницу".

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"После этого они все были доставлены в больницу для первого осмотра и на следующий день их начали развозить по разным медицинским учреждениям, где они в настоящее время находятся. То есть абсолютно все сейчас проходят медицинское восстановление. После этого будет длительный процесс реабилитации", - отметил омбудсмен.

Уже после этого, добавил он, военные будут принимать решение о продолжении своей военной службы.

"Государство обеспечило абсолютно все условия по их лечению. Это, в первую очередь, больницы. И следующая реабилитация будет происходить от государства", - сказал Лубинец.

Кроме того, по его словам, поступает много предложений о помощи с реабилитацией, протезированием для бойцов и иной помощи как в Украине, так и заграницей.

Уполномоченный также отметил, что военнопленные находились в "ужасных условиях содержания" у оккупантов. В частности, им давали мало пищи и воды, а средства личной гигиены вообще не предоставлялись.

"Все потеряли вес... Я общался с парнем, который потерял 63 килограмма. Во время выхода парень из "Азова" мне сказал, что он потерял больше 70 килограммов. Меньше всего-то, что я услышал, – это парень, который потерял 25 килограммов", - подчеркнул омбудсмен.

Обмен пленными

Как сообщал УНИАН, 21 сентября из русского плена вернулись 215 защитников Украины.

Были уволены, в частности, пятеро командиров командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Пономарь, старший офицер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей "Волына" Волынский и командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега. Они будут находиться в Турции под личной протекцией президента Реджепа Тайипа Эрдогана до конца войны.

23 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел рабочее совещание по подготовке плана мероприятий по реабилитации и помощи тем, кто 21 сентября вернулся из русского плена в результате обмена. По итогам совещания Ермак предложил подготовить конкретные предложения и план действий и представить их президенту в ближайшее время.

25 сентября Ермак сообщил, что освобождены из русского плена командиры из "Азовстали" в Турции проходят медицинские осмотры, им проведен углубленный осмотр терапевтом и хирургом.

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