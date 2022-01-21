В ведомстве заявили, что Вашингтон должен положительно отреагировать на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности.

В министерстве иностранных дел России сообщили о результатах переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена и предупредили о последствиях в случае игнорирования требований России.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ в Facebook.

"Дальнейшее игнорирование законных беспокойств Российской Федерации, связанных прежде всего с военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины, что продолжается на фоне масштабного развертывания сил и средств Альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия", - заявили в российском ведомстве.

В МИД РФ заявили, что этого можно избежать, если Вашингтон положительно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности, которые США планируют отправить на следующей неделе.

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Кроме того, в министерстве подчеркнули, что отношения России с США находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что уже на следующей неделе в письменном виде России передадут ответы на ее "предложения по безопасности", в которых, среди прочего, высказывается требование не принимать Украину в НАТО.

Он уточнил, что на бумаге будет отражено идеи и реакцию относительно беспокойств, которые ранее высказала РФ, но также будут отражено беспокойство США и европейских союзников и партнеров.

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