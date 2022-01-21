Также Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками и партнерами на бумаге отразят свои беспокойства в отношении России.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США и союзники на следующей неделе в письменном виде передадут России ответы на ее "предложения по безопасности", в которых, среди прочего, высказывается требование не принимать Украину в НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Блинкен сказал на пресс-конференции в Женеве после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"На основе наших обсуждений сегодня я и министр иностранных дел Лавров согласились, что важно, чтобы дипломатический процесс продолжался. Я сказал ему, что после консультаций, которые у нас (в США - УНИАН) будут с союзниками и партнерами, мы ожидаем, что мы сможем поделиться с Россией нашими тревогами и идеями более подробно и в письменном виде следующей неделе. И мы согласились относительно дальнейших обсуждений после этого", - сказал Блинкен.

Читайте такжеВстреча Лаврова и Блинкена в Женеве: о чем говорилиОн уточнил, что на бумаге будет отражено идеи и реакцию относительно беспокойств, которые ранее высказала РФ, но также будут отражены беспокойство США и европейских союзников и партнеров.

"Мы согласились, что дальнейшие дипломатические обсуждения были бы лучшим способом для движения вперед, но опять же, это на самом деле зависит от России, чтобы решать, каким путем двигаться", - добавил госсекретарь США.

Как сообщал УНИАН, Блинкен предупредил Лаврова о последствиях в случае пересечения российскими военными украинской границы. Также Блинкен заявил Лаврову, что не может быть "торговли" в вопросе суверенного права украинцев самим определять свое будущее.

Кроме того, Блинкен заявил, что от прекращения агрессии РФ против Украины будет зависеть нахождение понимания с целью обеспечения безопасности.

Справка УНИАН. 17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, возглавлявшая американскую делегацию на встрече в Женеве, после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины в НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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