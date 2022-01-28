В результате крушения пострадали трое человек, один – погиб.

В России в Ульяновской области разбился военный вертолет Ми-8.

Как пишет Telegram-канал 112, вертолет нашли недалеко от поселка Дубки.

Позже стало известно, что Ми-8 совершил жесткую посадку на лед реки в четырех километрах от поселка.

"Число людей на борту неизвестно. На месте очевидцы наблюдают трех человек. Один находится без сознания, еще двое ранены. Предварительно, причиной аварийной посадки стала техническая неисправность", – говорится в сообщении.

Обновлено. Российские Telegram-каналы сообщили о гибели одного из пострадавших: "Еще двое получили различные травмы. Пострадавшим помог рыбак, который находился недалеко от места падения. Сейчас спасатели добираются к вертолету на снегоходах".

По данным Shot, скончался бортовой инженер 27-летний Влад Шевцов. Известно, что перед ЧП вертолет летел на высоте 200 метров и попал в туман.

Ранее сообщалось, что борт вылетел из аэропорта Мулино в Ульяновск.

"Известно, что всего с аэродрома вылетело четыре вертолета, один совершил жесткую посадку. Три, предварительно, еще кружат в районе поселка", – говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash, все при крушении пострадали трое человек, один – был в критическом состоянии.

"Крушение произошло недалеко от санатория "Дубки". Подъехать туда нельзя, пешком – около получаса. На месте оказалось двое рыбаков, которые сейчас помогают пострадавшим. Один из членов экипажа находится в критическом состоянии, второй – в тяжелом", – отмечается в сообщении.

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