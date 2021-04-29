Руководство штабов утверждает, что сохранение их работы в нынешнем виде невозможно.

В России официально распустили сеть региональных штабов оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил соратник Навального Леонид Волков.

По его словам, сохранение работы сети штабов в нынешнем виде невозможно, так как немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки.

"Не поможет никакой ребрендинг; мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация - только "эксперты" из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального", - заявил политик.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер Навальный прекратил голодовкуОднако благодаря созданию штабов, по словам Волкова, в России теперь "есть десятки мощных и крутых региональных политиков, есть тысячи их сторонников, есть сильные и самостоятельные политические организации, которые будут заниматься расследованиями и выборами, общественными кампаниями и митингами".

Дело против штабов Навального и ФБК

Прокуратура Москвы требует признать экстремистскими организациями штабы Алексея Навального и два его фонда - "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан".

26 апреля стало известно, что Московская прокуратура приостановила действие штабов Навального - до решения по иску об экстремизме.

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Автор: Катерина Комолова