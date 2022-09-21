Старт акции протеста - сегодня, 21 сентября, в 21:00. Митинги запланированы в центрах многих российских городов.

Движение "Весна" объявило всероссийскую акцию протеста против мобилизации, объявленной Путиным 21 сентября.

Об этом активисты сообщили в Twitter. Они предлагают гражданам РФ собираться в 19:00 21 сентября в центре своих городов.

"Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только "профессионалы" — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация", - говорится в сообщении движения.

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"Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина?" - добавляют активисты.

Как сообщил Путин в своем обращении, в РФ с 21 сентября 2022 года объявляется частичная мобилизация. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Министр обороны РФ Шойгу уточнил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов.

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