Российский депутат заявил, что также будут заблокированы Google и IOS.

В России готовятся к блокировке Google, а также других популярных систем, в частности Android и iOS. Это произойдет не по инициативе российской стороны, сообщил РосСМИ депутат Госдумы Алексей Диденко.

"Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован IOS, и это произойдет не по нашей инициативе. Госслужащим и чиновникам уже давно запрещено пользоваться этими платформами, особенно тем, кто имеет доступ к конфиденциальной информации. Это был первый намек на то, что вам нужно перейти на другие платформы. Мы рекомендуем представителям бизнеса и ученым перейти на другие платформы", – заявил российский парламентарий.

По его словам, никакой "трагедии" не случилось, когда россияне потеряли доступ к "Нетфликсу".

Видео дня

Стоит отметить, что в ночь на 1 августа в России наблюдался сбой в работе YouTube. В Госдуме РФ заявили, что причиной этого стала ошибка в работе самой платформы. Речь идет о замедлении скорости загрузки видео до 70% из-за прекращения обслуживания Google своего оборудования на территории России. В сети уже высказываются предположения о том, что вскоре платформа может быть заблокирована полностью.

Изоляция РФ

Ранее УНИАН писал, что Россия ограничила вещание 81 европейского средства массовой информации на своей территории. Министерство иностранных дел РФ назвало это ответом на принятое Советом Европейского Союза решение запретить любую вещательную активность пропагандистским СМИ РИА "Новости", ММЦ "Известия" и "Российская газета".

К тому же в России планируют окончательно заблокировать видеосервис YouTube уже в сентябре текущего года. Слухи о полной блокировке YouTube в России ходят уже давно, однако пока популярный видеохостинг до сих пор не трогали.

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