Правоохранители раскрыли личные данные возможного злоумышленника.

В России появился новый подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа в Оренбургской области – 29-летний местный житель, который недавно отбывал наказание в тюрьме за убийство.

Имя подозреваемого в убийстве в Гае – Александр Лазарев, сообщил Telegram-канал "SHOT".

По его данным, в субботу, 2 октября, парень покинул Гай, и его начали разыскивать правоохранители.

В пресс-службе МВД по Оренбургской области попросили людей помочь в поисках подозреваемого, сообщает "РИА Новости".

В МВД также уточнили личные данные возможного убийцы – это Лазарев Александр Вячеславович, который родился 23 ноября 1991 года.

Убийство в Гае трех студенток – что произошло

Напомним, 30 сентября стало известно, что в Гае были убиты три студентки медколледжа. Тела двух убитых нашли в съемной квартире, а еще одной – во дворе дома. По последним данным, девушки убиты кухонным ножом.

Жертвами стали 17-летняя Айгиз Уметкулова, 18-летняя Адиля Каримова и 19-летняя Зульфия Санкина.

Позже появилась информация, что в совершении преступления подозревают 18-летнего Анвара С., который встречался с Уметкуловой.

Автор: Екатерина Присяжнюк