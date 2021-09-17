Еще для дистанционного голосования в России нужен мобильный телефон, которого у президента страны-агрессора нет.

Находящийся на самоизоляции президент России Владимир Путин 17 сентября впервые в жизни проголосовал дистанционно на выборах в Госдуму.

Однако, журналисты "Настоящего времени" обратили внимание на то, что часы Путина на видео и фото, на которых он запечатлен якобы в момент голосования, показывают дату 10 сентября.

Отмечается, что досрочное онлайн-голосования на этих выборах не предусмотрено. А неделю назад Путин еще не был на самоизоляции.

Более того, издание "Медуза" добавляет, что на фото и видео нигде не видно мобильный телефон, который необходим для удаленного голосования, поскольку пароль должен прийти по SMS. Более того, сам Путин неоднократно говорил, что не пользуется телефоном вообще.

"Появились предположения, что сама запись - это "консервы", то есть постановочное видео с участием главы государства, которое сделали заранее, а потом выпустили под видом нового", - пишет "Медуза".

Как отмечает издание "Дождь", после этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ якобы воспользовался для голосования телефоном одного из помощников. "У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально", - сказал Песков.

Вместе с тем журналист "Дождя" Даниил Сотников отметил, что когда Путин 13 сентября посещал учения "Север" на полигоне в Нижегородской области, часы Путина тогда показывали 6-е число. "Кажется, у Путина дата просто отстает на неделю", - предположил Сотников.

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Какие часы носит Путин

Сообщается, что в коллекции Путина находится порядка 11 моделей часов разных брендов.

На сегодняшних фото на его руке - часы Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date стоимостью около $12,5 тысяч. Эти часы называют его любимыми, и он часто появляется в них на переговорах, важных встречах и заседаниях.

Модель выпустили в ограниченном количестве - всего 2005 единиц. В нижней части циферблата расположено крупное окошко даты, благодаря которому журналисты и обратили сегодня внимание на несовпадение.

Также можно заметить, что президент страны-агрессора для своего удобства носит часы на правой руке - чтобы заводной механизм не натирал запястье.

Выборы в Госдуму РФ для жителей ОРДЛО

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Александр Топчий