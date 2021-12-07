Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира.

Рейтинг самых влиятельных женщин мира впервые с 2011 года возглавила не Ангела Меркель, которая заканчивает свои полномочия на посту канцлера Германии.

18-й ежегодный список самых влиятельных женщин по версии журнала Forbes содержит 40 генеральных директоров, 19 мировых лидеров, иммунолога и, впервые за более чем десятилетие, нового лидера рейтинга.

Так, рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира возглавила писательница Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса. "Она третья самая богатая женщина в мире мира, но именно ее беспрепятственный доступ к этим деньгам - и ее решимость пожертвовать их значимым и революционным способом - ставит ее выше конкурентов", - отметили в Forbes.

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Второе место в рейтинге Forbes заняла вице-президент США Камала Харрис. После принесения присяги в начале этого года она поднялась на одну ступеньку, потеснив главу Европейского центрального банка Кристин Лагард на третье место.

На четвертой строчке рейтинга - гендиректор General Motors Мэри Барра. За ней идет предпринимательница, бывшая жена соучредителя Microsoft Билла Гейтса - Мелинда Френч Гейтс.

В первую десятку также попали американская предпринимательница, долларовый миллиардер, президент американской фирмы Fidelity Investments Эбигейл Джонсон; испанский банкир, глава совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Патрисия Ботин, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн; тайваньский политик, президент Республики Китай Цай Инвэнь; и гендиректор многонациональной компании по профессиональным услугам Accenture Джули Свит.

В рейтинг также попали директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева (22-е место); телеведущая Опра Уинфри (№23); актриса Риз Уизерспун (№74); певицы Рианна (№68), Бейонсе (№76) и Тейлор Свифт (№78); королева Великобритании Елизавета II (№70); премьер-министр Финляндии Санна Марин (№83); теннисистка Серена Уильямс (№85) и другие.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году канцлер Германии Ангела Меркель в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира, по версии журнала Forbes. На второй позиции оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем месте расположилась новичок в рейтинге Forbes - будущая вице-президент США Камала Харрис.

А в 2019 году рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира также возглавляла Ангела Меркель. Второе место занимала экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Автор: Александр Топчий