Королева Бейонсе продемонстрировала идеальный образ.

В среду, 6-го октября, Бейонсе посетила премьеру фильма "Тем больнее падать", которая состоялась в рамках Лондонского кинофестиваля. Поп-дива редко посещает светские рауты, поэтому ее выход многие журналисты запомнят надолго.

Бейонсе в этот раз выглядела просто сногсшибательно: на ней было силуэтное платье в пол черного цвета. Ее фигура - песочные часы - выглядела в этом наряде просто безупречно. Эффектный аутфит был дополнен стильным клатчем и солнцезащитными очками. Королева Бей уложила волосы и сделала красивый макияж.

Кроме того, 40-летняя певица в своем микроблоге опубликовала совместное фото с мужем Jay-Z (настоящее имя - Шон Кори Картер). Мужчина предстал в шикарном костюме. Влюбленная пара выглядела абсолютно счастливой. Дома их ждут трое детей.

Читайте также"Рот закрой": певица Jerry Heil потеряла голосНапомним, в доме американской певицы Бейонсе и ее мужа Jay-Z, стоимость которого достигает 2,4 миллиона долларов, произошел пожар.

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Автор: Каролина Гайдук