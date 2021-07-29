Зеленский поблагодарил Кристалину Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Зеленский поблагодарил Кристалину Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии.

"Стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков, которые были определены ею. В частности речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

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"Отношения с МВФ очень важны для нас, и мы будем продолжать выполнять договоренности с международными партнерами", - отметил президент.

Собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине: о запуске рынка земли, реформе в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Глава государства отметил, что держит под личным контролем проведение судебной реформы и прилагает максимум усилий для ее успешной реализации.

Владимир Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили законопроект О Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается при участии международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после возобновления ее работы осенью этого года, а также принятия закона о НАБУ во втором чтении.

Сообщается, что отдельно были обсуждены темпы восстановления украинской экономики, в том числе выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны пришли к согласию по активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Зеленский пригласил Кристалину Георгиеву посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что миссия фонда посетит Украину в сентябре.

Автор: Олег Давыгора