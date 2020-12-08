Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже десять лет подряд остается на верхушке рейтинга самых влиятельных женщин в мире по версии Forbes.

Канцлер Германии Ангела Меркель в десятый раз подряд возглавила рейтинг самых влиятельных женщин мира, который ежегодно составляет журнал Forbes.

Рейтинг за 2020 год опубликован изданием во вторник, 8 декабря, передает DW.

На второй позиции оказалась глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. На третьем месте расположилась новичок в рейтинге Forbes - будущая вице-президент США Камала Харрис.

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Четвертой в списке самых влиятельных женщин Forbes в этом году назвал президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Замыкает первую пятерку Мелинда Гейтс - жена американского миллиардера Билла Гейтса и соосновательница благотворительного фонда этих супругов, который, в частности, занимается вопросом распространения вакцин в мире.

Как отмечает Forbes, среди сотни самых влиятельных женщин, которые представлены в рейтинге, - представительницы 30 стран и четырех поколений. Среди них - десять руководительниц государств, 38 генеральных директоров компаний и пять артистов.

Значительное влияние на нынешний рейтинг оказала пандемия коронавируса.

"В частности, несколько женщин из рейтинга в этом году получили одобрение в мире за их эффективный ответ на COVID-19: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (№32) преодолела первую и вторую волны вируса в ее стране, введя суровый локдаун и карантинные процедуры. Президент Тайваня Цай Инвэнь (№37) ввела строгую программу для отслеживания контактов в январе, в результате чего, к этому времени на острове с населением в 23 миллиона человек вирус унес жизни семи человек", - пишет Forbes.

Как и в прошлом году, украинки в нынешнем рейтинге влиятельных женщин Forbes не представлены.

Напомним, в прошлом году Ангела Меркель также возглавила рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира 2019 года. Второе место заняла экс-глава МВФ Кристин Лагард и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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Автор: УНИАН