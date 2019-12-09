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Правительство Финляндии возглавит самая молодая в мире премьер

09:25, 09 декабря 2019
Мир
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Новая премьер Финляндии Санна Марин / фото REUTERS

Марин выбрали по результатам голосования совета уполномоченных руководящей Социал-демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

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Марин поддержали 32 члена партии, на пост премьера также претендовал глава парламентской фракции СДП Антти Линдтман.

Впервые Финляндией будет управлять "женская пятерка" - лидеры всех входящих в коалицию партий также женщины.

Вероятно, парламент проголосует за кандидатуру Марин во вторник, а затем президент назначит новое правительство.

Бывший премьер Антти Риннe 3 декабря подал в отставку после того, как партия "Центр" заявила, что потеряла доверие к нему после ряда мощных забастовок в стране.

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Теги: #Финляндия