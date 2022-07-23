Российский диктатор заметно ковылял, выходя из самолета в Тегеране, а на последней ступеньке как-то чудно прыгнул.

В украинской разведке предполагают, что в Тегеран на встречу с президентами Ирана и Турции летал не российский диктатор Владимир Путин лично, а его двойник.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

В частности, Буданову задали вопрос о состоянии здоровья главы Кремля, однако он не стал отвечать прямо, а лишь намекнул: "Посмотрите, пожалуйста, момент выхода условного Путина из самолета. Путин ли это вообще?".

Как видно на видео, Путин заметно хромал, выходя из самолета в Иране, а когда нужно было сойти с нижней ступеньки, чудно спрыгнул и сделал вид, что так и надо.

В СМИ время от времени появляется информация о том, что российский диктатор тяжело больной, а то и давно мертв.

В частности, сам Буданов в интервью Sky News говорил, что Путин серьезно болен раком, а у РФ уже начался переворот. В то же время развязанная Россией война против Украины достигнет переломного момента в августе и закончится до конца года, заверили в разведке.

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