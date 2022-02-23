Глава МИД подчеркнул, что Совет безопасности ООН до сих пор не смог принять соответствующее решение.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил о запросе Украины разместить на ее территории миротворческие силы Организации Объединенный Наций (ООН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в Нью-Йорке во время дебатов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я снова подтверждаю, что несколько лет назад Украина предложила разместить миротворческую миссию ООН на своей территории. До сих пор Совет Безопасности ООН не смог принять необходимые решения", - подчеркнул министр.

Также глава МИД отметил, что Украина предлагает международному сообществу совместить твердую санкционную политику в отношении России с сохранением дипломатических каналов открытыми, чтобы убедить РФ снизить накал и сделать дипломатию приоритетом.

"Мы настойчиво призываем все страны-члены применить все имеющиеся средства для защиты Украины и сдерживания России. Какие бы действия вы ни выбрали, они будут цениться", - сказал Кулеба.

"Мы ожидаем от международного сообщества сделать все возможное, чтобы погасить пожар в центре Европе, который вскоре вспыхнет. Российский кризис безопасности должен завершиться с возвращением России на путь дипломатии", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, ранее во времена президентства Петра Порошенко украинские дипломаты работали над возможностью разместить миротворческую миссию ООН на Донбассе.

Миротворческие силы ООН - это воинские контингенты стран-членов ООН, выделенные по уставу организации с целью предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности путем совместных принудительных действий, если меры экономического и политического характера окажутся или оказались недостаточными.

Решение о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил ООН принимаются Советом Безопасности ООН. Стратегическое руководство осуществляется Военно-штабным комитетом.

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