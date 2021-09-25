В Нидерландах у берегов Северного моря задержали двух украинцев за перевозку нелегалов на яхте.
Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
Парусную яхту с 11 мигрантами из Албании на борту перехватили у города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Судно направлялось в Великобританию.
Отмечается, что сначала мигранты пытались сесть на контейнерные корабли в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Однако, по словам правоохранителей, сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить их парусными яхтами.
"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов", - заявил представитель полиции информагентству ANP.
Обоих капитанов судна - украинцев - задержала пограничная полиция по подозрению в контрабанде людей.
Ранее у берегов Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 граждан Украины. А у побережья Великобритании задержали роскошную яхту с более чем двумя тоннами кокаина на борту.
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