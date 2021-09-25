Парусную яхту с 11 мигрантами из Албании на борту задержали у берегов Северного моря.

В Нидерландах у берегов Северного моря задержали двух украинцев за перевозку нелегалов на яхте.

Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Парусную яхту с 11 мигрантами из Албании на борту перехватили у города Оуддорпа в нидерландской провинции Зеландия. Судно направлялось в Великобританию.

Отмечается, что сначала мигранты пытались сесть на контейнерные корабли в портах Іджмуйдена, Хук-ван-Холланда или Роттердама. Однако, по словам правоохранителей, сейчас контрабандисты людей все чаще пытаются переправить их парусными яхтами.

"В последнее время было остановлено несколько парусных судов контрабандистов у берегов Нидерландов", - заявил представитель полиции информагентству ANP.

Обоих капитанов судна - украинцев - задержала пограничная полиция по подозрению в контрабанде людей.

Ранее у берегов Италии обнаружили яхту с 74 нелегалами, на борту которой находились 2 граждан Украины. А у побережья Великобритании задержали роскошную яхту с более чем двумя тоннами кокаина на борту.

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Автор: Светлана Закелова