Подростки сидели на путях и не заметили приближения поезда.

В Польше погиб 14-летний подросток из Украины. Парень пытался спасти подругу от поезда, она выжила и с многочисленными травмами попала в больницу. Об этом пишет польское издание Dziendobry.

Трагедия произошла в ночь со вторника на среду в городке Сважендз, что неподалеку от Познани (центрально-западная Польша). По предварительным данным, после полуночи грузовой поезд, направлявшийся в Германию, сбил 14-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, сидевших на путях.

"Подросток пытался ей помочь, но сам попал под поезд. В результате полученных травм он скончался на месте. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу", – заявила представительница Познанской полиции Марта Мроз.

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Известно, что в этом происшествии девочка потеряла руку.

По неофициальным данным журналистов, на вокзале в Сважендзе было четверо подростков. Каждый из них был из другого города, и неизвестно, что они там делали. 14-летний украинец, который погиб, жил в городке Вжесня, что примерно в 40 км от места трагедии. Выжившая девочка-полька из Слупцкого повята, что тоже далеко от места происшествия.

Полиция продолжает расследование.

Трагические события с украинцами за рубежом

На днях УНИАН сообщал, что в Шотландии группа неизвестных избила украинских подростков. Один из ребят получил ножевые ранения. Полиция считает, что преступление произошло на расовой почве.

Также мы рассказывали, что в немецком городе Айнбек мужчина напал на детей из Украины из-за того, что они говорили на украинском. Нападавший возмутился, что дети разговаривают между собой на украинском, ведь, по его мнению, они "должны говорить на русском". Мужчина дернул девочку за волосы, схватил десятилетнего мальчика и перебросил его через поручни моста в канал. Ребенок ударился о железные балки, прикрепленные к мосту, получив травму головы и левой ноги.

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