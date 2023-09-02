Он был рассчитан на 9 тысяч украинских беженцев.

В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев. Он расположен в Надаржине примерно в 30 км от Варшавы.

По словам пресс-секретаря Мазовецкого края, кого цитирует The Financial Times, центр предполагался как временный. Его закрытие было обосновано тем, что количество украинцев беженцев, прибывающих в регион, было ничтожно мало.

Отмечается, что в центре размещалось до 9 тысяч украинских беженцев. Однако последние 300 человек, которые там проживали, были переведены в другие центры.

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Кроме жилья и еды беженцы могли там получить польский документ, который давал возможность оставаться в стране, а также билеты на автобусы и самолеты в другие государства.

Беженцы из Украины - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в странах ЕС сейчас проживают более 4 млн беженцев из Украины. Больше всего украинцев укрылось от войны в Польше, Германии и Чехии.

Недавно Новая Зеландия решила предоставить украинским беженцам разрешение на постоянное проживание. В то же время в США им продлили действие статуса временной защиты. В Ирландии со следующей недели начнут размещать украинских беженцев в палаточных городках. Всего попросили убежища в этой стране около 93 тысяч украинцев

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