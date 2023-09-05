Нападение произошло в одном из самых криминальных районов Великобритании.

В столице Шотландии Эдинбурге группа неизвестных напала на украинских подростков. Один из пострадавших получил ножевые ранения, сообщает BBC.

Нападению подверглись трое мальчиков - двое 13 лет и один 15 лет. Вечером в воскресенье к ним подошла группа из восьми молодых людей в темной одежде и совершила нападение. Один из 13-летних подростков получил ножевое ранение, другой - рваную рану уха, 15-летний парень получил удары кулаками.

Полиция утверждает, что нападение на трех украинских подростков носило расовый характер. На чем базируются эти утверждения – не уточняется. Известно, что нападение произошло в районе Ниддри, который имеет дурную славу гнезда молодежных банд и наркоторговцев.

Видео дня

Сейчас полиция проверяет камеры видеонаблюдения и обратилась за помощью к потенциальным свидетелям инцидента.

Нападения на украинцев в Европе

Как писал УНИАН, в середине августа две украинки подверглись жестокому нападению в маленьком городке на западе Чехии. Местный мужчина подошел к ним, когда они просто отдыхали в парке. Узнав, что женщины из Украины, мужчина начал жестоко их избивать.

Также мы рассказывали, что в столице Ирландии группа молодых людей совершила жестокое избиение 23-летнего актера театра Леси Украинки Александра Грекова. Инцидент произошел сразу после спектакля украинской версии популярной ирландской пьесы "Переводы" в театре Abbey Theatre.

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