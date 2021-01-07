Художественное произведение представляет собой обнаженную женщину, наложенную на белого орла-фигуру национального герба Польши.

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро приказал проверить правильность решения прокуратуры Радома, которая прекратила расследование об оскорблении польского герба на выставке в Мазовецком центре современного искусства.

Читайте такжеВ Польше вооруженный ножом украинец напал на полицейскихОб этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Художественное произведение представляет собой обнаженную женщину, наложенную на белого орла - фигуру национального герба Польши. Настоящее произведение экспонировалось в январе выставке художественной группы Łódź Kaliska в Мазовецком центре современного искусства "Elektrownia" в городе Радом.

Сообщение о якобы оскорблении польской эмблемы было отправлено право радикальным Obóz Wielkiej Polski.

Впрочем, проверка прокуратуры не выявила признаков запрещенного деяния. По данным прокуратуры в Радоме, авторы не намеревались оскорблять польский герб.

"Это было выражением художественной выразительности, которая - очевидно - не должна быть общепризнанной, тем не менее точно в пределах", - заявили следователи.

Теперь, после вмешательства генерального прокурора, правильность решения о прекращении должна быть проанализирована областной прокуратурой в Люблине.

Напомним, Збигнев Зебро является лидером партии "Справедливая Польша", входящей в правящую коалицию. Он стал автором последнего политического кризиса, критикуя действующего премьера Матеуша Моравецкого за уступки Брюсселю.

Из-за этого рейтинг "Справедливой Польши" уже вырос до уровня, достаточного для самостоятельного прохождения в Сейм.

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Автор: УНИАН