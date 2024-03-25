Польская сторона не может однозначно ответить, было ли это провокацией.

Во время атаки в воскресенье, 24 марта, воздушное пространство Польши, вероятно, нарушила российская крылатая ракета Х-101. Она была на территории страны 39 секунд.

Об этом рассказал руководитель Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула, сообщает Радио Свобода. Он также ответил, была ли это провокация или случайность. По словам Кукулы, каждый вариант возможен, но российские ракеты не слишком точны, поэтому могли отклониться от курса.

"Такие цели на границе двух стран сложные в смысле дилеммы: сбивать или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут вызвать непреднамеренные эффекты по другой стороне. И так же может быть когда Украина стреляет в такую ракету. Такая ракета может упасть на территории Польши и вызвать определенные последствия", - ответил Кукула.

Российская ракета залетела на территорию Польши: что известно

24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, выпустив ракеты с Ту-95МС. В частности, захватчики били по Львовской области. Одна из вражеских ракет во время атаки залетела на территорию Польши, где пробыла более полуминуты и "вернулась" в Украину.

Из-за инцидента была поднята польская авиация. В Минобороны Польши впоследствии заявили, что если бы российская ракета залетела дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил страны подполковник Яцек Горышевский отметил, что решение не сбивать ракету принял оперативный командующий Вооруженных сил Польши.

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