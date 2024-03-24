Из-за действий врага объявлена масштабная воздушная тревога.

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которых в воздухе 14 единиц. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

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Из-за действий врага объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 03:27 карта тревог выглядит так:

Видео дня

Стоит отметить, что в западных регионах тревога по состоянию на данный момент объявлена из-за фиксации ударных беспилотников.

Атаки РФ по Украине

21 и 22 марта 2024 года российские оккупанты совершили масштабные воздушные атаки по Украине. Враг применил ударные дроны и различные типы ракет.

Именно 22 числа была осуществлена одна из крупнейших атак на украинскую энергоструктуру за все время полномасштабной войны. Повреждена Днепровская ГЭС.

Кроме того, серьезно пострадала энергетическая инфраструктура Харьковской области. Там до сих пор не смогли восстановить энерго-, водо- и теплоснабжение в полном объеме.

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