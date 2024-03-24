Минобороны выразило уверенность в уничтожении целей, если бы ракеты залетели вглубь Польши.

Минобороны Польши выразило уверенность, что если бы в это утро российская ракета пролетела еще чуть дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить еще до того, как та бы наделала беды.

Тогда по боеголовке отработали бы из истребителей F-16. Четыре борта самолетов (два польских и два американских) как раз подняли с этой целью, заявил советник министра обороны Польши Мечислав Бенек.

"Очередные пары F16 успели бы сбить объект... Ракеты, которые есть у пилотов на борту, могли бы сбить объект, если бы он пошел глубже, угрожал", - цитирует Wiadomosci.

Издание напоминает, что рано утром российская боеголовка "протаранила" небо Польши, нарушив воздушное пространство страны-члена НАТО на 39 секунд. Снаряд летел на высоте 400 метров с разгоном в 800 км/ч.

Ракета смогла залететь вглубь страны на 1,5-2 км - ее фиксировали радары вблизи города Осердов Люблинского воеводства. Как известно, 24 марта крылатые боеголовки были направлены Москвой для ударов по городам Западной Украины.

Россия атаковала Западную Украину - главные последствия

Напомним, государство-террорист Россия ночью вновь совершило покушение на энергетическую инфраструктуру Украины. Украинские силы ПВО сбили 43 воздушные цели (18 ракет и 25 дронов), которые враг направил по нашим городам. Всего было запущено 29 крылатых ракет и 28 дронов.

Одной из целей РФ стала Львовская область. В частности, очень сильные взрывы раздавались в окрестностях города Стрый. Утром ВСУ сообщили, что Россия повторно атаковала Львовскую область ракетами "Кинжал" (баллистика). "Есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры", - говорил глава ОВА.

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