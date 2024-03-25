Российская ракета залетела на территорию Польши во время атаки по Украине 24 марта.

Посол России Сергей Андреев не явился в Министерство иностранных дел Польши, куда его вызвали из-за инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши, сообщает Sky News. По его словам, польская сторона намеревалась вручить ноту протеста российскому послу. Однако Андреев не явился в министерство.

В МИД уточнили, что ноту протеста России передадут другим способом.

Видео дня

Российская ракета залетела на территорию Польши: что известно

24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине, выпустив ракеты с Ту-95МС. В частности, захватчики били по Львовской области. Одна из вражеских ракет во время атаки залетела на территорию Польши, где пробыла более полуминуты и "вернулась" в Украину.

Из-за инцидента была поднята польская авиация. В Минобороны Польши впоследствии заявили, что если бы российская ракета залетела дальше, вглубь страны, ее бы успели сбить.

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил страны подполковник Яцек Горышевский отметил, что решение не сбивать ракету принял оперативный командующий Вооруженных сил Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: