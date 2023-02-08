Сейчас этот вопрос не обсуждается, заявил заместитель министра национальной обороны.

Сейчас дискуссии относительно предоставления Украине истребителей F-16 и МиГ-29 нет.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в ходе заседания комиссии по национальной обороне Сейма Польши, пишет Укринформ. По его словам, Польша может рассмотреть предоставление самолетов только в рамках коалиции.

"Если такие переговоры будут среди союзников в пределах "Рамштайна" или в более узкой коалиции, то, конечно, мы, без сомнения, будем принимать в этом участие", - сказал он.

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F-16 для Украины

Напомним, что во время последней встречи в формате "Рамштайн" президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине самолеты F-16 и дальнобойные ракеты.

Позже президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что они не будут передавать Украине истребители. The Washington Post писали, что в Пентагоне остались недовольными этим заявлением. Впоследствии Байден заявил, что самолеты должны остаться в стране.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что получение истребителей F-16 - лишь вопрос времени.

В Воздушных силах Вооруженных Сил Украины говорят, что истребители могли бы закрыть часть украинского неба от российских ракетных атак.

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