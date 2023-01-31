В Польше не поднималась тема возможной передачи Украине многоцелевых истребителей F-16.

Польша не обсуждала отправку истребителей F-16 в Украину, заявил заместитель министра обороны страны Войцех Скуркевич.

"Темы о передаче польских F-16 нет", - написал он в Twitter в ответ на критику оппозиции такого потенциального решения.

Вопрос, на который ответил польский чиновник, поднял в соцсети депутат Сейма Павел Крутул, входящий в комиссию по вопросам обороны. Он назвал возможную передачу этих самолетов украинской стороне угрозой "разоружения Польши".

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"Если Минобороны передаст Украине польские истребители F-16 вместо российских МИГ-29, это означает, что мы разоружаемся!" - считает Крутул.

Поставка истребителей F-16 Украине

Как сообщал УНИАН, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы передать ВСУ американские истребители F-16, если США дадут на это свое согласие. Президент Франции Эммануэль Макрон также допустил возможность поставок истребителей Украине. Он заявил на встречный вопрос журналистов по этому поводу, что "в принципе, ничего не запрещено".

А вот канцлер ФРГ Олаф Шольц, как всегда, отверг идею о передаче Украине истребителей и назвал разговоры об этом спекуляциями с целью "внутриполитических мотивов".

30 января президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет давать истребители F-16 Украине. Отмечается, что на вопрос журналистов о передаче Украине истребителей F-16 Украине, Байден ограничился коротким "нет" и не называл причин.

По словам спикера Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, Украине для защиты нужно заменить весь свой парк советских самолетов на F-16 Кроме того, необходимо создать из них по меньшей мере пять воздушных бригад.

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