Постановление суда касалось дела об изнасиловании, но углубилось в конспирологию.

Апелляционный суд провинций Чинча и Писко в Перу вынес постановление , в ответственность за появление коронавируса возлагается на миллиардеров Билла Гейтса и Джорджа Сороса, а также на семью Рокфеллеров.

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Как сообщает «НВ» со ссылкой на Peru21, постановление еще 21 декабря вынесли судьи Луис Легия и Тони Чангарай во главе с Тито Гальегосом. Оно относится к аппеляции на продление ареста по делу об изнасиловании. Там приводится конспирологическая теория о создании пандемии «авторами нового мирового порядка» и «доминирующими над миром криминальными авторитетами».

«Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллеры и другие управляли пандемией и продолжают управлять ею в условиях строжайшей секретности», — отмечается в постановлении.

OCMA — государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, — начало расследование против судей, которые вынесли постановление.

Теории заговора с Биллом Гейтсом

Билл Гейтс на протяжении многих лет был меценатом мирового здравоохранения и предупреждал об угрозе новой пандемии.

С началом эпидемии коронавируса в сети начали распространяться конспирологические теории, в которых его обвиняют в создании коронавируса ради "чипирования" всех людей через вакцинацию.

Опрос, который провели Yahoo News и YouGov, выявил, что 28% американцев верят в теорию заговора о Гейтсе. В это время, 44% опрошенных республиканцев и 50% зрителей Fox News говорили, что это правда.

Сам Гейтс комментировал теории заговора о себе, отметив, что ему трудно отрицать эти выдумки, потому что "они такие глупые". Он настаивает, что не имеет каких-либо зловещих планов по чипированию человечества.

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Автор: УНИАН