Представитель ведомства отметил, что такие фотографии есть в открытом доступе.

Министерство обороны США отреагировало на то, что спутник-шпион КНДР якобы сфотографировал Белый дом и Пентагон.

Как сообщает Yonhap, представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Интернете уже есть много таких изображений.

"Я скажу, что в Интернете есть много изображений Пентагона и Белого дома", - отметил Райдер.

По словам представителя Пентагона, США знают, что спутник вышел на орбиту, поэтому будут продолжать тесные консультации с Южной Кореей, Японией и другими партнерами и внимательно следить за развитием событий.

Что касается недавних действий Северной Кореи по демилитаризованной зоне, Райдер подчеркнул непоколебимые обязательства Америки по безопасности Южной Кореи и Японии.

"Спутник-шпион" КНДР: что известно

22 ноября 2023 года в Северной Корее заявили, что успешно вывели на орбиту новый "спутник-шпион". В тот же день в КНДР утверждали, что Ким Чен Ын видел снимки американских военных объектов на Гуаме. Разведывательные агентства Южной Кореи отмечали, что для запуска спутника Пхеньян получил помощь от Москвы.

Примечательно, что после того, как КНДР проигнорировала предупреждение о запуске в космос "спутника-шпиона", Южная Корея приостановила выполнение части военного соглашения с Севером, принятой в 2018 году. Это означает, что Сеул усилит наблюдения вдоль укрепленной границы с КНДР.

Северная Корея недавно заявила, что ее спутник-шпион сфотографировал Белый дом, Пентагон и военно-морскую базу США.

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