В центре Парижа нашли тело убитого мужчины, которое пролежало в подвале 30 лет (видео)

Уже даже разыскали его семью.

В центре Парижа в имении нашли тело мужчины, погибшего 30 лет назад. Его нашли во время реставрационных работ в частном доме стоимостью 35 млн евро.

Строители разбирали завалы в подвале, и обнаружили жуткую находку, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Нью-Йорке нашли распиленные труп миллионера

Следы от ножа и переломы на теле погибшего свидетельствуют: мужчина был убит - поэтому полиция начала расследование. И уже установила - это был француз без определенного места жительства, который имел проблемы с алкоголем.

Уже даже разыскали его семью. Впрочем, кто убийца и все ли произошло в имении, или там просто спрятали тело - ответы у французской полиции пока нет.

В Швеции раскрыли одно из самых загадочных убийств Европы - гибель бывшего премьера страны Улофа Пальме.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram