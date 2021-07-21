В Папуа-Новой Гвинее родственница два года пытала 7-летнюю девочку, подозревая ее в колдовстве.
У девочки были многочисленные переломы рук, ног и других частей тела, пишет The National.
"У нее были ножевые ранения по всему телу, ожоги губ и половых органов", - рассказал представитель одного из местных фондов, который помог забрать ребенка. Девочку передали медикам, а родственницу могут арестовать.
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После реабилитации девочку перевезут в безопасное место с другим членом семьи.
Отмечается, что это уже второй известный случай в этой стране, когда к ребенку применялись пытки из-за подозрений в колдовстве. В 2017 году также была спасена девушка, столкнувшаяся с такой ситуацией.
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