В Норвегии рыбак 'поймал' подводную лодку США в свои сети

Лодку освобождала береговая охрана. О задачах субмарины в этом регионе американская сторона молчит.

Норвежский рыбак Харальд Энген случайно "поймал" американскую субмарину в свои сети.

Как сообщает Business Insider, во время вылова рыбы в районе деревни Маланген на западном побережье Норвегии американская подводная лодка USS Virginia запуталась в рыболовных сетях Энгена. Лодка затянула сети на две морские мили (примерно 3,7 км), прежде чем была освобождена с помощью норвежской береговой охраны.

Инцидент, который произошел недалеко от порта Тромсе, не вызвал пострадавших, но спровоцировал расследование. Представитель 6-го флота США, лейтенант Пирсон Хокинс, подтвердил инцидент, однако воздержался от деталей о задачах подводной лодки в этом регионе. Он отметил, что США как арктическая держава имеют постоянный интерес к безопасности в регионе, а их подводные лодки действуют для "сдерживания и защиты в условиях все более сложной ситуации безопасности на Крайнем Севере".

Видео дня

Инцидент произошел на фоне усиления сотрудничества Норвегии и США, в частности в военной сфере. В июне американские подводные лодки USS Tennessee и USS Normandy были развернуты в Норвежском море в ответ на российские маневры. А осенью Норвегия и США провели совместные военно-морские учения, к которым присоединились британский авианосец HMS Prince of Wales и ударная группа авианосца Гарри С. Трумэна.

Баренцево море, расположенное между северной Норвегией и Россией, остается важным регионом стратегического интереса. Инциденты в этих водах усиливают внимание к усилению военно-морского присутствия США в Арктике на фоне глобальных изменений в военной обстановке.

Норвегия в новой реальности

Как известно, страна активно поддерживает украинцев в защите против российской агрессии. В частности, недавно стало известно о подготовке нового пакета помощи на 500 миллионов евро.

Летом глава Вооруженных сил Норвегии говорил, что Североатлантический Альянс имеет лишь несколько лет до того, как Россия возобновит свои возможности осуществить новое нападение.

Вас также могут заинтересовать новости: