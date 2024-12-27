Военные самолеты выполняли задачи по ликвидации преступных вооруженных группировок.

В Нигерии истребители по ошибке ударили по гражданским жителям. В результате инцидента по меньшей мере 10 человек погибли и несколько получили ранения.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что инцидент произошел в северо-западном штате Сокото. Истребители преследовали бандитов в двух селах – Гидан-Сама и Ринтува, сообщил губернатор штата Ахмед Алию.

"Военные самолеты выполняли задание по ликвидации преступных вооруженных группировок, терроризирующих штат, и по ошибке разбомбили невинных людей этой общины", – говорится в заявлении губернатора.

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Алию подчеркнул, что штат будет сотрудничать с другими органами власти для расследования военной операции, в результате которой погибли люди.

Агентство добавляет, что военные сообщали, что нанесли удары по целям в окрестностях Гидан Сама и Ринтува, связанных с группировкой "Лакурава", но не предоставили никаких подробностей относительно пострадавших среди гражданских лиц. Известно, что бомбы на села сбросили два военных самолета.

Другие инциденты в мире

25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет, следовавший из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, 38 погибли. Основная версия катастрофы – самолет сбила российская ПВО. В СМИ пишут, что связь с диспетчерами была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.

Тем временем в Сирии, где не так давно был свергнут режим Башара Асада, силы, поддерживающие режим свергнутого диктатора, убили четырнадцать сотрудников службы безопасности новых властей страны. Погибшие пытались арестовать офицера, связанного с тюрьмой Седна, но попали в засаду.

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