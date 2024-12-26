Ранее эксперты предположили, что речь идет об истребителе шестого поколения.

Замеченный в Китае новый "истребитель" вполне может оказаться тактическим бомбардировщиком JH-XX, о разработке которого ранее сообщали СМИ. Об этом пишет украинский военно-технический портал Defense Express.

Весь мир обсуждает кадры, на которых можно видеть неизвестный китайский самолет. Речь идет о довольно большой машине, которая получила несколько двигателей. Поскольку последние месяцы на слуху была тема шестого поколения, неудивительно, что именно об этом в первую очередь вспомнили эксперты.

Впрочем, Defense Express обратил внимание на узкопрофильные ресурсы, где появилась информация о подготовке к первому полету нового бомбардировщика JH-XX.

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Некоторые также обратили внимание на размеры самолета - дело в том, что он больше двухместного истребителя пятого поколения J-20S, который сопровождал его в полете.

"Более того, новая машина оснащается не двумя, а тремя (!) двигателями с плоскими соплами, а основные опоры шасси имеют двухколесные тележки, что может говорить о взлетной массе, превышающей 40 или даже 50 тонн", - отмечают в свою очередь российские специалисты.

Они добавляют, что самолет выполнили по схеме "бесхвостка". Он не имеет ни горизонтального, ни вертикального оперения. Два воздухозаборника расположены по обеим сторонам самолета, а третий - в его верхней части, сразу за кабиной экипажа. Последний судя по всему состоит из двух человек.

Максимальная скорость такой машины может составлять 2,5 Маха, а крейсерская - 1,5 Маха. Боевой радиус бомбардировщика может составлять 3 тыс км. В состав вооружения могут входить 8 крылатых ракет, которые будут находиться во внутренних отсеках.

"Если эта информация верна, то характеристики и возможности JH-XX конечно не позволяют называть его представителем истребителя шестого поколения", - добавляют в Defense Express. Впрочем, окончательные выводы пока делать рано.

Новые разработки КНР

Сегодня Пекин создает по меньшей мере два принципиально новых бомбардировщика. Кроме упомянутого выше JH-XX (если это действительно он) китайцы активно разрабатывают стратегический бомбардировщик, известный как H-20.

Сама КНР намекает на скорую презентацию нового самолета, однако американские специалисты гораздо менее "оптимистичны". По их мнению, он может появиться примерно в 2030-х и будет существенно уступать американским B-2 и B-21.

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