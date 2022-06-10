Приговор будет оглашен в ноябре или декабре этого года.

В Нидерландах завершилось судебное разбирательство по делу о сбитии самолета рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом в Twitter сообщила совместная следственная группа.

"Сегодня был последний день судебного процесса MH17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговор будет оглашен в ноябре или декабре этого года.

Рейс MH17:

17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был главарем "разведывательного батальона" боевиков.

В окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжался судебный процесс над этими четырьмя обвиняемыми. Лично ни один из них в судебных слушаниях участия не принимал.

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